Иран продолжит бомбить американские объекты в странах Ближнего Востока

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иран не стремится к конфликту со странами Ближнего Востока, однако готов продолжать наносить удары по американским военным объектам, расположенным на территории этих государств, заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи. Об этом сообщает IRNA.

"Мы не атаковали ни одну страну в регионе и не намерены этого делать... Оборонительные удары Ирана направлены исключительно на базы, объекты и позиции, которые США используют для ударов по Ирану", - сказал он и добавил, что это также касается логистических и вспомогательных объектов.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил 13 июля об ударах по объектам на базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары. Также ВС страны заявили об уничтожении радиолокационных станций воздушного и морского обнаружения в Омане.