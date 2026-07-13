Правительство Йемена после удара по иранскому самолету в Сане решило не расширять конфликт

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство Йемена после атаки на международный аэропорт Саны заявило, что не хочет дальнейшего разрастания конфликта, которое могло бы послужить интересам Ирана, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление председателя руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

"Я отдал распоряжение, чтобы масштаб конфронтации не рос с целью не дать Ирану втянуть Йемен в войны, из которых Тегеран извлечет выгоду", - сказал он, но пообещал, что йеменское правительство не позволит отныне никакому самолету нарушать воздушное пространство Йемена, причем неважно, направляется ли он в аэропорт Саны или в какой-либо другой.

Ранее в правительстве заявили, что атаковали столичный Международный аэропорт Саны с целью воспрепятствовать приземлению иранского самолета с делегацией хуситов, которая летела из Тегерана с похорон аятоллы Али Хаменеи. Недовольство вызвал отказ делегации прибыть на самолете йеменского оператора, сообщала "Аль-Арабийя".

"Террористическое ополчение хуситов, поддерживаемое иранским режимом, не захотело принять самолет йеменского национального оператора в аэропорту столицы Саны. В то же время оно настаивало, чтобы иранский самолет нарушил воздушное пространство Йемена. Вследствие этого мы атаковали взлетно-посадочную полосу в аэропорту", - заявило Минобороны Йемена.

Хуситы обвинили саудовских военных в ударе по аэропорту.

Авиационное ведомство правительства Йемена объявляло о приостановке приема и отправки рейсов во всех аэропортах страны, вплоть до дальнейшего уведомления.

Напряженность между Саудовской Аравией и хуситами обострилась на фоне наблюдаемой в последние дни эскалации между США и Ираном.