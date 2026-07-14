Взрывы прогремели в городе Бушир на юге Ирана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Несколько мощных взрывов произошло в иранском городе Бушир, который расположен в одноименной провинции на побережье Персидского залива, передает агентство Mehr.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в городе Джем а провинции Бушир, на иранских островах Киш и Абу-Муса в Персидском заливе и Кешм в Ормузском проливе. Несколько взрывов и работа средств ПВО были зафиксирована в районе портового города Бендер-Аббас.

В ночь на вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) объявило о начале новых ударов по Ирану, анонсированных американским президентом Дональдом Трампом.

С иранской стороны сообщалось о запуске беспилотников по американским зенитным ракетным комплексам Patriot в Кувейте и ракетном ударе по американскому военному кораблю.

По данным Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов, два танкера ОАЭ подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе.