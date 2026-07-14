Взрывы зафиксированы в семи городах и на трех островах Ирана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мощные взрывы зафиксированы во вторник в семи городах и на трех островах Ирана на фоне ударов американских вооруженных сил, следует из обобщенных данных иранских государственных СМИ.

Взрывы произошли в городах Джем, Бушир и Кенган в южной провинции Бушир, в портовом городе Бендер-Аббас в южной провинции Хормозган. Также сообщает о взрывах в городе Омидийе в юго-западной провинции Хузестан, где, по данным агентства Mehr, пострадали четыре человека, в городах Чехбехар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива в провинции Систан и Белуджистан.

Кроме того, зафиксированы американские удары по иранским островам Киш и Абу-Муса в Персидском заливе и Кешм в Ормузском проливе.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об очередной серии ударов по иранским целям. "Эти удары продолжат наносить значительный ущерб иранским силам и ослабят их способность атаковать мирных жителей и коммерческие суда в Ормузском проливе", - подчеркнули в командовании.