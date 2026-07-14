Поиск

Американские военные завершили очередные удары по Ирану

Американские военные завершили очередные удары по Ирану
Фото: U.S. Navy / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям в ночь на вторник, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В миреТрамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливеТрамп заявил, что Штаты уничтожают военные возможности Ирана в Ормузском проливеЧитать подробнее

"В ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая (города) Бушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, (остров) Абу-Муса и (порт) Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что "силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов".

По данным командования, в настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано более 50 тыс. американских военнослужащих. Американские силы остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям, говорится в сообщении.

С иранской стороны сообщалось о запуске беспилотников по американским зенитным ракетным комплексам Patriot в Кувейте и ракетном ударе по американскому военному кораблю.

Также два танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе. Минобороны ОАЭ заявило, что атака, в результате которой погиб член экипажа и восемь человек получили ранения, представляет собой "серьезное нарушение международного права".

Удары подтвердили в иранском Корпусе стражей исламской революции. В КСИР заявили, что суда подверглись ударам в связи с "нарушением правил" прохождения через Ормузский пролив. Танкеры были "обмануты Соединенными Штатами", которые заставили их выбрать оманский маршрут и "отключить свои идентификационные системы", говорится в заявлении.

Кроме того, сообщалось об отражении иранских воздушных атак силами ПВО Бахрейна.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран удары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КСИР заявил, что атаковал американскую базу в Бахрейне

Американские военные завершили очередные удары по Ирану

 Американские военные завершили очередные удары по Ирану

Взрывы зафиксированы в семи городах и на трех островах Ирана

КСИР подтвердил удары по двум супертанкерам ОАЭ

Трамп сократил площади двух национальных памятников в Юте на сотни тысяч гектаров

 Трамп сократил площади двух национальных памятников в Юте на сотни тысяч гектаров

Силы ПВО Бахрейна отражают иранские воздушные атаки

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-29" отправится с Байконура к МКС

 Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-29" отправится с Байконура к МКС

Два танкера ОАЭ подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива

 Два танкера ОАЭ подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива

Президент США заявил о возможности ударов по иранскому объекту под горой Пикакс

ВМС Ирана запустили крылатую ракету по американскому военному кораблю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10503 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов