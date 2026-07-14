Американские военные завершили очередные удары по Ирану

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям в ночь на вторник, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая (города) Бушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, (остров) Абу-Муса и (порт) Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что "силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов".

По данным командования, в настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано более 50 тыс. американских военнослужащих. Американские силы остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям, говорится в сообщении.

С иранской стороны сообщалось о запуске беспилотников по американским зенитным ракетным комплексам Patriot в Кувейте и ракетном ударе по американскому военному кораблю.

Также два танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ударам Ирана в Ормузском проливе. Минобороны ОАЭ заявило, что атака, в результате которой погиб член экипажа и восемь человек получили ранения, представляет собой "серьезное нарушение международного права".

Удары подтвердили в иранском Корпусе стражей исламской революции. В КСИР заявили, что суда подверглись ударам в связи с "нарушением правил" прохождения через Ормузский пролив. Танкеры были "обмануты Соединенными Штатами", которые заставили их выбрать оманский маршрут и "отключить свои идентификационные системы", говорится в заявлении.

Кроме того, сообщалось об отражении иранских воздушных атак силами ПВО Бахрейна.