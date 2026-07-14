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КСИР заявил, что атаковал американскую базу в Бахрейне

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки против исламской республике, передает телеканал Press TV.

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"Военно-морские силы КСИР нанесли удары по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и жилым комплексам для американского персонала на базе Джуффаир в Бахрейне", - говорится в заявлении.

Ранее советник по связям со СМИ короля Бахрейна Набиль Альхамер сообщил об отражении воздушних атак Ирана силами ПВО королевства.

На фоне угрозы воздушного налета в Бахрейне работали сирены тревоги. Министерство внутренних дел королевства призывало население сохранять спокойствие и направляться в ближайшие безопасные места.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Бахрейн США база
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