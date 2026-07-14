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Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Третья ночь обмена ударами между США и Ираном, атака ВСУ на энергоинфраструктуру Севастополя, пожар в массиве Фонтенбло под Парижем

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли очередную серию ударов по военным целям в Иране. Атака длилась пять часов и затронула города Бушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, остров Абу-Муса, порт Бендер-Аббас. Тегеран атаковал военные объекты США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил крылатой ракетой по американскому военному кораблю.

- Дональд Трамп заявил, что цель ударов США по Ирану - уничтожить военные возможности исламской республики в районе Ормузского пролива. Он убежден, что в итоге США смогут взять пролив под контроль. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран никогда не уступит контроль над Ормузом.

- Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Два нефтяных танкера ОАЭ были атакованы иранскими крылатыми ракетами в районе Ормузского пролива, один член экипажа погиб, восемь пострадали. КСИР заявил, что суда подверглись ударам в связи с "нарушением правил" прохождения через пролив. Минобороны ОАЭ назвало атаку "серьезным нарушением международного права".

- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина намерена приобрести 16 многоцелевых истребителей Rafale, а также зенитные ракетные комплексы SAMP/T NG.

- Президент США подписал распоряжения о значительном сокращении площадей двух национальных памятников в штате Юта. Это позволит открыть часть территорий для возможной разведки месторождений нефти, газа, угля и урана. Экологические организации заявили протест.

- Около 500 пожарных, а также "беспрецедентные" средства авиации привлечены к тушению пожара в массиве Фонтенбло под Парижем, который к вечеру понедельника не удалось локализовать. Огонь уже прошел 1,3 тыс. га и продолжает распространяться.

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