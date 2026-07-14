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КСИР заявил о нанесении удара по американской авиабазе в Иордании

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы во вторник нанесли удар по авиабазе в Иордании, используемой вооруженными силами США, передает агентство Fars News.

В заявлении КСИР указывается, что американская авиабаза в Иордании была атакована с использованием баллистических ракет.

Ранее вооруженные силы Иордании сообщили, что силы ПВО сбили четыре иранские ракеты, вошедшие в воздушное пространство страны. Данных о жертвах или разрушениях нет.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США Иордания
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