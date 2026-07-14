Средства ПВО Иордании перехватили несколько иранских баллистических ракет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Иордании во вторник сбили четыре баллистические ракеты, запущенные Ираном, сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на военный источник.

Все ракеты были перехвачены в воздушном пространстве Иордании. Обломки упали в нескольких местах на территории королевства. Для их сбора задействованы Королевские инженерные войска.

В сообщении отмечается, что инцидент не повлек за собой жертв или материального ущерба.

Источник подчеркнул, что любая попытка подорвать суверенитет Иордании или нарушить ее воздушное пространство будет пресечена "с предельной твердостью".

"Вооруженные силы без колебаний примут все необходимые меры для защиты родины и обеспечения ее безопасности и стабильности", - добавил источник.