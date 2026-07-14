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В Токио обеспокоены заявлениями США о планах ликвидировать МУС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Японии выразили обеспокоенность в связи с заявлениями США о планах "ликвидировать" Международный уголовный суд (МУС), сообщают японские СМИ.

"Мы с обеспокоенностью внимательно следим за ситуацией", - сказал представитель японского правительства Минору Кихара.

По его словам, Токио будет "заниматься этой проблемой путем консультаций с МУС и другими его членами, а также с Вашингтоном".

Заявление японской стороны последовало после того, как накануне госсекретарь США Марко Рубио в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, написал, что американская администрация "ликвидирует МУС – шаг за шагом, если необходимо".

В опубликованной отдельно видеозаписи Рубио назвал МУС "радикальной" организацией, в которой работают "никем не избранные глобалистские бюрократы". Он отметил, что "прямо сейчас МУС и его союзники ведут войну против нашей страны – не пулями и ракетами, а уставами, соглашениями и силой так называемого международного права".

Ранее США вводили санкции в отношении судей Международного уголовного суда.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

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