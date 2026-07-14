Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

Премьер Болгарии Румен Радев Фото: РИА Новости

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил во вторник о выходе его страны из "коалиции желающих".

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", - заявил он в Париже перед военным парадом во Франции по случаю Дня взятия Бастилии.

По его мнению, необходимо решать украинский конфликт дипломатическим путем, а не "затягивать его военными средствами".

Накануне в Париже прошло совещание лидеров стран "коалиции желающих". Болгария не присутствовала на встрече.

После совещания президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Молдавия и Северная Македония присоединятся к "коалиции желающих". С учетом этих изменений состав коалиции расширится до 36 стран.

"Коалиция желающих" - объединение стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.



