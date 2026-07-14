Глава Узбекистана подписал конституционный закон о Ташкентском международном финансовом центре

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон "О Ташкентском международном финансовом центре" (ТМФЦ). Документ опубликован на сайте базы национального законодательства страны.

"Целью настоящего конституционного закона является определение статуса Ташкентского международного финансового центра как специально отведенной территории, установление специального правового режима, действующего на его территории, а также регулирование отношений в сфере деятельности финансового центра", - говорится в законе.

В соответствии с законом, совет центра возглавит глава государства. В составе центра также будет действовать Ташкентский международный коммерческий суд, на территории будет напрямую применяться общее право Англии и Уэльса. Английский язык является официальным языком центра.

Конституционный закон предусматривает ряд преференций для участников ТМФЦ. В частности, иностранные специалисты смогут работать в центре без получения разрешения на трудовую деятельность, а иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся его участниками, смогут получать въездные визы сроком до пяти лет.

Закон устанавливает, что репатриация капитала или дохода, полученного от деятельности на территории центра будет проводиться без ограничений.

"Это одна из самых важных экономических новостей года и результат реформ, к которому мы шли почти десять лет", - написала накануне руководитель администрации главы государства Саида Мирзиёева в своем телеграм-канале.

По ее словам, "Ташкент делает уверенный шаг к тому, чтобы стать полноправной частью мировой финансовой системы и мощным локомотивом экономического роста для всего региона".

Закон был принят Законодательной (нижней) палатой парламента страны 2 июня, одобрен Сенатом 9 июля и вступит в силу спустя десять дней со дня его официального опубликования.

Указ о создании Ташкентского международного финансового центра президент Узбекистана подписал в марте 2026 года. Документ предусматривал разработку и внесение в парламент проекта конституционного закона о ТМФЦ.

По оценкам властей, к 2030 году центр позволит привлечь в экономику страны дополнительно $20-25 млрд инвестиций, обеспечит до 1% дополнительного ежегодного прироста ВВП, создаст до 15 тыс. высококвалифицированных рабочих мест и будет способствовать подготовке около 10 тыс. специалистов.