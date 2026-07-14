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Внешнеторговый оборот Таджикистана в I полугодии вырос в 1,4 раза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Оборот внешней торговли Таджикистана за январь-июнь текущего года достиг $6,8 млрд, что на $2,1 млрд, или на 43,8%, больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщило Агентство по экспорту при правительстве страны.

Объем экспорта в первом полугодии 2026 года составил $1,6 млрд, увеличившись на 65,3% год к году.

В том числе поставки промышленной выросли на 67% - до $1,5 млрд. Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 19,7% - до $40,5 млн. Основную долю в его структуре составили сухофрукты - $26,5 млн, фрукты - $7 млн, овощи - $6 млн.

По данным ведомства, внешнеторговые операции в первой половине этого года осуществлялись со 127 странами, при этом отечественная продукция экспортировалась в 44 государства ближнего и дальнего зарубежья.

Крупнейшими импортерами таджикской продукции в отчетном периоде стали Швейцария, Китай, Турция, Узбекистан и Бельгия.

В агентстве отметили, что принимаемые в стране меры способствуют расширению структуры экспорта. Положительная динамика наблюдается как по номенклатуре экспортируемой продукции, так и по числу стран-партнеров.

Таджикистан
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