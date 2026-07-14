"Союз МС-29" стартовал к МКС с Байконура

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29" стартовала во вторник с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 17:48 по Москве с 31-й площадки космодрома Байконур. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Стыковка "Союза МС-29" к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС) состоится в 20:56 по Москве.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 8 минут.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 261 сутки.

В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе.

Астронавт NASA Менон отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".