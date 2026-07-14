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Трамп потребовал инвестиции от стран Персидского залива за движение через Ормузский пролив

Трамп потребовал инвестиции от стран Персидского залива за движение через Ормузский пролив
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций.

"После очень продуктивных консультаций с ближневосточными лидерами я решил заменить компенсационные выплаты в 20% на торговые и инвестиционные сделки различных стран Персидского залива с США. Эти сделки будут огромными, и в то же время, крайне хорошими для этих стран и их будущего", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне Трамп заявлял, что США намерены играть роль гаранта судоходства в Ормузском проливе и будут взимать плату с судов в размере 20% от стоимости перевозимых грузов с целью возмещения расходов, необходимых для обеспечения безопасности.

Во вторник Трамп заверил, что новые соглашения приведут к созданию в США миллионов высокооплачиваемых рабочих мест.

Кроме того, президент повторил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских; США вводят полную блокаду портов Ирана. Также Трамп в очередной раз пообещал, что Иран не получит ядерное оружие.

Дональд Трамп США Ормузский пролив
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