Нетаньяху пообещал решительный ответ на возможное нападение Ирана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Израиль отреагирует на возможную атаку Ирана с еще бОльшей силой, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

"Скажу лишь одно: если Иран нападет на нашу страну, он заплатит сполна, - предупредил он. - Попытки нанести ущерб нашей стране не останутся без ответа. Мы продолжим предпринимать решительные действия в отношении всех, кто угрожает нам".

Центральное командование ВС США 8 июля начало наносить удары по Ирану в ответ на иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские объекты на территориях Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании, однако об обстрелах Израиля не сообщалось.