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Индия в июне импортировала золота на $2 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индия в июне 2026 года импортировала золота на $1,97 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего.

"Импорт золота снижается после повышения пошлин, хоть и остается выше, чем годом ранее", - поясняла в прошлом месяце аналитик World Gold Council Кавита Чако. В середине мая власти Индии увеличили пошлину на импорт золота до 15% с 6%.

В общей сложности за первое полугодие 2026 года Индия импортировала золота на $33,59 млрд, что в два раза больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

Индия
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