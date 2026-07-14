Иран до новых ударов разрешил проход Ормузского пролива более чем 200 неиранским судам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) объявило, что в течение трех недель после подписания меморандума Ирана и США обеспечило проход через Ормузский пролив свыше 200 судов, не связанных с Ираном.

"За три недели после подписания документа и до недавних враждебных действий США, которые привели к перекрытию Ормузского пролива, более 200 судов неиранской принадлежности, в координации с PGSA, получили разрешение на проход и страховую защиту", - говорится в сообщении PGSA в соцсети X.

Однако в Управлении не уточнили, с какого числа статистические данные не приводятся.

По данным Управления, среди судов, экипажи которых запрашивали разрешение на проход, 41% относился к танкерам, 27% - к сухогрузам, 18% - к контейнеровозам, 2% - к перевозчикам сжиженного природного газа. 53% судов следовали в восточном направлении - из Персидского залива, 47% - в противоположном западном направлении.

При этом среди судов, обращавшихся за разрешением покинуть Персидский залив через Ормузский пролив, 21% был связан с КНР, 20% – с Индией, 29% – с другими странами Азии, 22% –- со странами региона.

На запад в Персидский залив следовали 21% судов, имеющих отношение к Индии, 19% – к Китаю, 20% – к другим азиатским государствам, 24% – к странам региона.