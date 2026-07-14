Поиск

Иран до новых ударов разрешил проход Ормузского пролива более чем 200 неиранским судам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) объявило, что в течение трех недель после подписания меморандума Ирана и США обеспечило проход через Ормузский пролив свыше 200 судов, не связанных с Ираном.

"За три недели после подписания документа и до недавних враждебных действий США, которые привели к перекрытию Ормузского пролива, более 200 судов неиранской принадлежности, в координации с PGSA, получили разрешение на проход и страховую защиту", - говорится в сообщении PGSA в соцсети X.

Однако в Управлении не уточнили, с какого числа статистические данные не приводятся.

По данным Управления, среди судов, экипажи которых запрашивали разрешение на проход, 41% относился к танкерам, 27% - к сухогрузам, 18% - к контейнеровозам, 2% - к перевозчикам сжиженного природного газа. 53% судов следовали в восточном направлении - из Персидского залива, 47% - в противоположном западном направлении.

При этом среди судов, обращавшихся за разрешением покинуть Персидский залив через Ормузский пролив, 21% был связан с КНР, 20% – с Индией, 29% – с другими странами Азии, 22% –- со странами региона.

На запад в Персидский залив следовали 21% судов, имеющих отношение к Индии, 19% – к Китаю, 20% – к другим азиатским государствам, 24% – к странам региона.

Иран США Персидский залив Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп потребовал инвестиции от стран Персидского залива за движение через Ормузский пролив

 Трамп потребовал инвестиции от стран Персидского залива за движение через Ормузский пролив

Баффет за восемь лет отдаст семейным благотворительным фондам все свои акции Berkshire

"Союз МС-29" стартовал к МКС с Байконура

 "Союз МС-29" стартовал к МКС с Байконура

Эксперты считают, что численность населения Евросоюза достигла максимума

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель

В Токио обеспокоены заявлениями США о планах ликвидировать МУС

Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

 Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га

 Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10519 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3115 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов