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Танкер загорелся у берегов Омана

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Танкер Stolt Magnesium загорелся у побережья Омана после взрыва "неопознанного внешнего устройства", сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Согласно заявлению норвежской компании Stolt Tankers, выдержку из которого приводит телеканал, инцидент произошел в ночь на вторник. Все члены экипажа находятся в безопасности, пострадавших нет.

В Международной морской организации ООН выразили глубокую обеспокоенность последними событиями и призвали к деэскалации конфликта.

Ранее Иран атаковал два танкера ОАЭ крылатыми ракетами, когда они проходили по Ормузскому проливу в территориальных водах Омана.

Оман ООН
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