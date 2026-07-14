ЗАЭС кратковременно осталась без внешнего электроснабжения из-за непогоды

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС кратковременно осталась без внешнего электроснабжения из-за непогоды, сообщили представители станции во вторник.

"Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное неблагоприятными погодными условиями", - говорится в канале станции в Max.

Отключение электроснабжения продлилось около часа, на время отсутствия внешнего электроснабжения станция была запитана от дизельных генераторов, которые отработали штатно. Сейчас внешнее снабжение станции осуществляется по линии 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в районе ее расположения находится в пределах естественных природных значений", - подчеркнули на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").