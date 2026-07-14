Лишь четыре судна прошли через Ормузский пролив за последние сутки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Наименьшее с середины июня количество судов прошло 14 июля через Ормузский пролив, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, который ссылается на службу слежения Marine Traffic, за вторник через Ормузский пролив прошли лишь четыре судна – один танкер и три контейнеровоза.

Согласно имеющимся данным, эти суда перед пересечением пролива покинули порты Омана и ОАЭ, скрыли конечные пункты назначения и данные о регистрации.