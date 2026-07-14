Глава NASA отметил успешность программы перекрестных с "Роскосмосом" полетов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия и США благодаря сотрудничеству уже 25 лет обеспечивают непрерывное присутствие человека на орбите, сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

"Уже на протяжении 25 лет обеспечиваем постоянное присутствие человека в космосе", - сказал Айзекман на поздравлении стартового расчета после пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29".

Он напомнил, что в январе 2026 года NASA пришлось досрочно возвращать экипаж корабля Crew Dragon. В тот момент именно благодаря программе перекрестных полетов удалось сохранить присутствие на орбите и российских космонавтов.

Ранее во вторник ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на целевую орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-29" с новым экипажем Международной космической станции (МКС). Корабль успешно приблизился к МКС и пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента станции.

На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Астронавт NASA Менон отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".