В КСИР заявили, что нанесли удары по объектам США в Бахрейне и в Кувейте

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник заявил, что атаковал связанные с США военные объекты на территории Бахрейна и Кувейта, сообщает агентство "Мехр".

Согласно заявлению КСИР, ВМС и аэрокосмические силы выпустили ракеты и БПЛА по авиабазе "Шейх Иса" в Бахрейне, уничтожив вражеские склады с оружием, запчасти для самолетов и судов.

Кроме того, в КСИР отчитались об уничтожении и повреждении неприятельских беспилотников после обстрела площадок для пуска MQ-9 Reaper на авиабазе "Али Аль-Салем" в Кувейте.

В КСИР подчеркнули, что удары стали ответом на атаки США во вторник прибрежных позиций иранских военных.