Замглавы МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - США действуют вразрез со всеми положениями меморандума о взаимопонимании с Ираном, заявил во вторник замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Невыполнения одного из пунктов было достаточно, чтобы разрушить весь меморандум о взаимопонимании. Теперь США нарушили все свои обязательства", - приводит его слова агентство Tasnim.

Также замглавы иранского МИД опроверг информацию о том, что Тегеран и Вашингтон проводили переговоры в Омане в минувшие выходные.

Он подчеркнул, что консультации состоялись исключительно между представителями Ирана и Омана.