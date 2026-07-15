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В США заочно предъявили трем гражданам РФ обвинения в кибермошенничестве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура в американском штате Огайо предъявила заочные обвинения в кибермошенничестве трем гражданам РФ, сообщает Минюст США.

В сообщении министерства отмечается, что, по данным американских следователей, обвиняемые незаконным образом заработали $62 млн.

Обвинения в киберпреступлениях и отмывании денег предъявили Александру Волосику, Кириллу Затолокину и Юлии Панковой. В американской прокуратуре полагают, что предполагаемые киберпреступники действовали через два юрлица, базирующиеся в Санкт-Петербурге.

Минфин США сообщает, что готов заплатить до $10 млн за информацию о фигурантах дела.

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