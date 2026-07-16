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Суд ЕС отклонил попытку снять санкции с белорусских удобрений при транзите через Клайпеду

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Суд Евросоюза отклонил иск действующей в Клайпедском порту компании BKT об отмене санкций, препятствующих транзиту белорусских калийных удобрений через Литву, сообщил литовский вещатель LTR.

"BKT стремилась аннулировать решения Совета ЕС об ограничительных мерах, которые привели к приостановке транзита удобрений "Беларуськалия" через порт Клайпеды в Литве в феврале 2022 года. Европейский суд заявил, что некоторые аргументы компании не могут быть рассмотрены, поскольку иск (...) был подан с нарушением установленных сроков. Суд добавил, что не имеет полномочий обязывать институты ЕС изменять внешнеполитические решения или принимать новое законодательство о применении санкций", - говорится в сообщении.

Суд отклонил все претензии компании и обязал BKT покрыть не только собственные судебные издержки, но и издержки, понесенные Советом Евросоюза.

"Беларуськалий" в октябре 2023 года инициировал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы после того, как в январе 2022 года литовское правительство признало недействительным договор о перевозке грузов между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием" - с 1 февраля того же года транспортировка калийных удобрений через Литву была остановлена.

Белорусский производитель удобрений считает, что договор был расторгнут незаконно и, возможно, с нарушением двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций, подписанного между Литвой и Белоруссией в 1999 году, и требует возмещения причиненного ущерба.

"Беларуськалию" принадлежит 30% акций Biriu kroviniu terminalas (BKT, "Терминал насыпных грузов") в порту Клайпеды. Еще 5% напрямую и 65% опосредованно через швейцарскую Hasenberg владеет бизнесмен Игорь Удовицкий. Договор госкомпании "Литовские железные дороги" с BKT был расторгнут также по инициативе литовской стороны в 2023 году. Через Клайпедский порт на суда ранее погружалось 10-11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год.

BKT Беларуськалий Евросоюз Игорь Удовицкий Литва Клайпеда Литовские железные дороги
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