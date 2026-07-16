Бразилия ответит США на усиления мер экономического давления

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Бразилии намерены ответить на введенные накануне новые импортные пошлины со стороны США, сообщает в четверг бразильское издание "Фолья ди Сан-Паулу".

"15 июля 2026 года войдет в историю отношений между Бразилией и США как прискорбная веха. Нет никаких оснований для односторонних мер против нашей страны", - говорится в заявлении канцелярии президента.

При этом газета отмечает, что в ответ бразильские власти применят инструменты, предусмотренные специальным законом, принятым как раз для реагирования на вводимые другими странами торговые ограничения. О каких именно мерах пойдет речь, в статье не уточняется.

Экономические меры в отношении Бразилии были введены США после завершения расследования Управления торгового представителя США, по итогам которого якобы была выявлена недобросовестная торговая практика, применяемая Бразилией.

Власти Бразилии также заявили, что продолжат диверсифицировать партнерства в торговой сфере и открывать новые рынки для бразильской продукции, приводя в качестве примеров соглашения Меркосур с ЕС и Сингапуром.