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Лидер хуситов обвинил Саудовскую Аравию в потворстве планам США и Израиля

Он пригрозил ударами по нефтяным объектам королевства

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси в четверг заявил, что Саудовская Аравия сотрудничает с США, Израилем и Британией в их интересах, и что Эр-Рияд настроен агрессивно в отношении Йемена.

"Роль Саудовской Аравии в сотрудничестве с США, Израилем и Британией для подрыва единства мусульманской общины теперь полностью ясна и общеизвестна (...) Ее агрессия против Йемена продолжается годами, не имеет законных оснований, проходит в русле демонстрации единства позиций и лояльности США и Израилю", - приводит "Аль-Джазира" слова из его выступления.

Он пообещал, что если Саудовская Аравия пойдет на эскалацию ситуации против Йемена, то хуситы ответят ударами по нефтяным и другим жизненно важным объектам королевства.

Также он назвал США и Израиль источником проблем для Ближнего Востока и заявил о планах расширения Израиля от реки Нил в Египте до реки Евфрат в Ираке.

Тем временем, как передает издание The National, ополчение, союзное признанному международным сообществом йеменскому правительству, сообщило о перехвате в Баб-эль-Мандебском проливе судна, которое перевозило оборудование для производства хуситами оружия. Груз конфисковали, а экипаж задержали.

Ополченцы отметили, что продолжают операцию по перерезанию путей снабжения хуситов Ираном.

Ранее на этой неделе в правительстве Йемена заявили, что ударили по столичному международному аэропорту Саны с целью воспрепятствовать приземлению иранского самолета с делегацией хуситов, которая летела из Тегерана с похорон аятоллы Али Хаменеи. Недовольство вызвал отказ делегации прибыть на самолете йеменского оператора. Но хуситы обвинили военных Саудовской Аравии в ударе по аэропорту и подчеркнули, что такие действия Саудовской Аравии "положили конец этапу деэскалации". После этого сообщалось, что хуситы атаковали баллистическими ракетами международный аэропорт "Абха" в округе Асира на юго-западе Саудовской Аравии.

Израиль США Саудовская Аравия Йемен
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