Никарагуа разорвала дипотношения с Италией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Никарагуа в четверг объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией, причиной послужили высказывания главы итальянского МИД Антонио Таяни в адрес этой страны, которые в Манагуа назвали оскорбительными, сообщает ЭФЭ.

"Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который оскорбил народ и власти Никарагуа, игнорируя все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами", - говорится в пресс-релизе правительства Никарагуа, который цитирует агентство.

Обострение произошло после того, как Таяни вновь обратился с просьбой об экстрадиции террориста Алессио Касимирри, одного из убийц бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро. На протяжении многих лет Касимирри скрывается в Никарагуа.

Накануне в Мадриде Таяни почтил память Моро, убитого членами группировки "Красные бригады" в 1978 году, и осудил власти Никарагуа за то, что они продолжают предоставлять убежище и защиту Касимирри. Министр добавил, что правительство Никарагуа отказывается выполнять запросы об экстрадиции, поданные итальянской стороной.

Согласно данным итальянского правосудия, Касимирри имел непосредственное отношение к убийству Моро. В начале 1980-х он бежал в Никарагуа.