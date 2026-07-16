В Вашингтоне считают, что некоторые силы в Иране все еще готовы вести переговоры с США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Кэролайн Левитт в четверг посетовала на фрагментарность в переговорах, которые, по ее словам, идут между США и Ираном.

"Вы же видите, что кто-то, кто остается у власти в Иране, более склонны к заключению соглашения, чем другие. Это - фрагментированная система, это - не сильное государство, каким оно было ранее", - сказала она на брифинге про ситуацию в Иране.

Левитт отметила, что операция США в отношении Ирана приносит эффект, и что американская сторона продолжит действовать.

Ранее в Тегеране заявили, что пока не рассматривают возможность вновь вести переговоры с США.

"В этот момент у нас нет планов на переговоры, мы сосредоточены на обороне", - сказал представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает взаимные обязательства. В случае их нарушений другой стороной мы также воздержимся от исполнения своих обязательств", - добавил он.

Американские военные в среду днем начали очередную волну ударов по Ирану. За последние дни США били по Ирану, в основном, в вечернее и ночное время. Иран также наносил ответные удары.