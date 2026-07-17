Энди Бернем возглавит Лейбористскую партию Великобритании

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший мэр Манчестера Энди Бернем в пятницу официально станет новым лидером Лейбористской партии, что позволит ему уже на следующей неделе занять должность британского премьер-министра.

В пятницу состоится специальная конференция Лейбористской партии, на которой Бернема объявят новым лидером.

В понедельник нынешний премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку, после чего король Великобритании Карл III попросит Бернема сформировать правительство.

Бернем, бывший единственным участником борьбы за лидерство в Лейбористской партии, автоматически стал ее победителем. В понедельник стало известно, что его выдвижение поддержали 349 депутатов от Лейбористской партии, что сделало невозможным появление другой кандидатуры, так как для участия в борьбе за лидерство необходима поддержка как минимум 81 депутата, а на тот момент Бернема не поддержали всего 54 лейбориста.

Прием заявок на выдвижение кандидатов закрылся ранее на этой неделе.

В июне Стармер заявил о намерении уйти в отставку после того, как многие однопартийцы призвали его к этому из-за накопившихся претензий. Его проблемы усугубились после плохих результатов Лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест.

Также многие были недовольны им из-за скандала с Питером Мандельсоном, которого Стармер назначил послом Великобритании в США. В сентябре 2025 года его отправили в отставку из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. По некоторым данным, Стармер мог изначально знать о связях Мандельсона и Эпштейна и скрыть эту информацию.

Еще до заявления Стармера о намерении уйти в отставку многие лейбористы выступали за то, чтобы следующим премьером и лидером партии стал именно Бернем. В частности, депутат-лейборист от избирательного округа Мейкерфилд Джош Саймонс объявил, что намерен уйти в отставку, чтобы Бернем мог занять его место в парламенте. Тогда Саймонс заявил, что "Энди является подходящим кандидатом на пост руководителя страны".

Будущий премьер обещает направить часть сотрудников своего офиса в Манчестер. Работа в этом городе будет сосредоточена на том, чтобы равномерно распределять ресурсы по стране. Бернем назвал инициативу "Номер 10, Север", она должна будет стать "мозговым центром обновленной Великобритании".

Также он выразил надежду на то, что Великобритания сможет вернуться в ЕС при его жизни, однако заявил, что пока не планирует проводить референдум. При этом Бернем подчеркнул, что попытается укрепить отношения с европейскими странами.

Бернем предупредил, что при нем позиция Лондона по Украине не изменится, и он продолжит поддерживать Киев. При этом он попросил прощения за позицию своей партии по конфликту в секторе Газа, заявив, что необходимо оказать больше давление на израильские власти. По его словам, существуют "доказательства того, что в Газе, видимо, были совершены военные преступления".

Бернем родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля Эйнтри, его отец работал инженером, а мать - в регистратуре при враче общей практики. Уже в 15 лет будущий премьер стал членом Лейбористской партии, на что его вдохновили родители, бывшие членами профсоюзов.

Будущий премьер окончил Фицуильям-колледж Кембриджского университета, где изучал английскую филологию. После завершения обучения Бернем переехал в Лондон, где некоторое время работал в журнале Tank World. После работы на депутата Тессу Джоуэлл, а также на ряде незначительных позиций в парламенте, в 2001 году был избран в палату общин, в которой находился до 2017 года.

В это время он занимал ряд должностей в правительстве премьер-министра Тони Блэра, а также был министром культуры, СМИ и спорта и министром здравоохранения в правительстве премьер-министра Гордона Брауна.

В 2017 году Бернем покинул парламент и победил на выборах мэра Манчестера. На посту Бернем отметился успехами в благоустройстве и развитии инфраструктуры города, за что получил в английских СМИ прозвище "король Севера". Эту должность он занимал до 2026 года и покинул ее только ради возвращения в парламент.

В 2000 году Бернем женился на Мари-Франс ван Хил, у них родились сын и две дочки.