Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Очередной тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, планировавшийся в пятницу по московскому времени, перенесен на сутки из-за технических проблем, выявленных перед стартом, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Обратный отсчет времени до запуска, который должен был состоятся со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 17:45 по местному времени (в пятницу в 01:45 по Москве) был остановлен за минуту до старта. Компания приняла решение о его переносе для дополнительной проверки систем.

В рамках испытания американская ракета Starship, разрабатываемая для полетов на Луну и Марс после одного витка вокруг Земли продолжительностью около часа должна была вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен был приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из двух элементов - космического корабля Starship (верхняя ступень) и ускорителя тяжелого класса Super Heavy общей длиной более 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 12 раз, из которых семь были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в мае. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.