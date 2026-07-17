Поиск

Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем

Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Очередной тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, планировавшийся в пятницу по московскому времени, перенесен на сутки из-за технических проблем, выявленных перед стартом, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Обратный отсчет времени до запуска, который должен был состоятся со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 17:45 по местному времени (в пятницу в 01:45 по Москве) был остановлен за минуту до старта. Компания приняла решение о его переносе для дополнительной проверки систем.

В рамках испытания американская ракета Starship, разрабатываемая для полетов на Луну и Марс после одного витка вокруг Земли продолжительностью около часа должна была вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен был приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система Starship состоит из двух элементов - космического корабля Starship (верхняя ступень) и ускорителя тяжелого класса Super Heavy общей длиной более 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 12 раз, из которых семь были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в мае. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.

SpaceX Луна Starship
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Штаты атаковали иранские военные базы в городе Бушир

Axios пишет, что Сенат США поддержит законопроект об усилении санкций против РФ

Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем

 Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем

США нанесли авиаудары по иранскому острову Кешм

Взрывы произошли на юге Ирана после заявления США о возобновлении ударов

 Взрывы произошли на юге Ирана после заявления США о возобновлении ударов

США вновь приступили к ударам по Ирану

 США вновь приступили к ударам по Ирану

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

 Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

 Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3171 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10564 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов