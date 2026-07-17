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США нанесли авиаудары по иранскому острову Кешм

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, в районе поселка Масан прогремело восемь взрывов. Над островом пролетали американские истребители.

Удары были нанесены также по иранским портам Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, которые расположены на побережье Ормузского пролива. В результате налетов, в частности, был разрушен мост, соединяющий Бендер-Аббас с городом Шираз.

Ранее иранские СМИ сообщили о мощных взрывах в портовом городе Бушир на побережье Персидского залива, в индустриальном городе Ахваз на юго-западе страны. Атакам подвергся и аэропорт города Ираншехр в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

По данным иранской государственной телекомпании IRIB, шесть взрывов произошло в окрестностях города Омидийе на юго-западе Ирана в провинции Хузестан.

Накануне вечером в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщили, что американские военные в четверг начали очередные удары по целям на территории Ирана.

"В 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) войска США начали новую серию ударов по Ирану. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала ", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Хроника 28 февраля – 17 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Кешм США удары
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