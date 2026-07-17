США перехватили три связанных с Ираном судна после возобновления блокады Ормуза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили три связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя одно, не выполнившее приказы, и поднялись на борт еще одного, чтобы обеспечить полное соблюдение продолжающейся военно-морской блокады США против Ирана", - говорится в сообщении.

Командование, в частности, опубликовало фото высадки 16 июля морских пехотинцев на борт борт танкера M/T Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра.

"Ормузский пролив и окружающие воды остаются свободными и открытыми, за исключением судов, пытающихся нарушить американскую стальную стену блокады", - подчеркнули в CENTCOM.

Режим блокады вступил в действие 14 июля в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 по Москве).

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.