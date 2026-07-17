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США перехватили три связанных с Ираном судна после возобновления блокады Ормуза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили три связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

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"На сегодняшний день американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя одно, не выполнившее приказы, и поднялись на борт еще одного, чтобы обеспечить полное соблюдение продолжающейся военно-морской блокады США против Ирана", - говорится в сообщении.

Командование, в частности, опубликовало фото высадки 16 июля морских пехотинцев на борт борт танкера M/T Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра.

"Ормузский пролив и окружающие воды остаются свободными и открытыми, за исключением судов, пытающихся нарушить американскую стальную стену блокады", - подчеркнули в CENTCOM.

Режим блокады вступил в действие 14 июля в 16:00 по времени Восточного побережья США (в 23:00 по Москве).

Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 17 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Ормузский пролив Иран суда
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