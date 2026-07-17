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Иранская армия заявила об ударах по авиабазе США в Бахрейне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Армия Ирана заявила о нанесении в ответ на американские атаки ударов с применением беспилотников Arash по используемой США авиабазе Сахир в Бахрейне.

В миреСредства ПВО Кувейта отражают атаку иранских ракет и беспилотниковЧитать подробнее

В заявлении указывается, что удары нацелены на стоянки боевых вертолетов и самолетов разведчиков Р-8.

Тем временем генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны в настоящее время отражают атаку иранских ракет и беспилотников.

Уточняется, что звуки взрывов связаны с перехватом вражеских целей. Кувейтские военные призывают население соблюдать меры безопасности.

Хроника 28 февраля – 17 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Бахрейн США авиабаза
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