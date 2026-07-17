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Axios пишет, что Сенат США поддержит законопроект об усилении санкций против РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены, сообщает Axios.

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"Законопроект, который предусматривает введение 100% вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате. Самым серьезным оставшимся препятствием является определение времени для его обсуждения", - говорится в публикации.

По данным собеседника портала, в настоящее время инициативу готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор: 39 республиканцев и 22 демократа. Этого для прохождения законопроекта достаточно.

Тем не менее законопроект все еще нуждается в одобрении Палаты представителей, отмечает портал.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, согласно публикации, не выражал полной поддержки инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать ее в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Сенатор Грэм скоропостижно скончался 12 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Сенаторы-демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь ранее призвали членов Конгресса США принять законопроект об усилении санкций против России в память о Грэме.

Грэм настаивал на ужесточении санкций против РФ. Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в том числе предлагал ввести масштабные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно документу, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис.

Сенат США законопроект Россия санкции
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