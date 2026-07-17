Штаты атаковали иранские военные базы в городе Бушир

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удары по авиабазе и военно-морской безе в иранском городе Бушир, который расположен на побережье Персидского залива, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора иранской провинции Бушир Ахмада Джаханияна, удары были нанесен с использованием нескольких ракет. О характере нанесенного ущерба он не сообщил.

Ранее иранские СМИ уже сообщали об американских авиаударах по иранскому острову Кешм, портам Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, расположенных в районе Ормузского пролива. Кроме того, взрывы прогремели в индустриальном городе Ахваз на юго-западе страны и аэропорту города Ираншехр в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Накануне вечером в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщили, что американские военные в четверг начали очередные удары по целям на территории Ирана.

"В 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) войска США начали новую серию ударов по Ирану. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала ", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.