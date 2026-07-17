Поиск

Штаты атаковали иранские военные базы в городе Бушир

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удары по авиабазе и военно-морской безе в иранском городе Бушир, который расположен на побережье Персидского залива, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора иранской провинции Бушир Ахмада Джаханияна, удары были нанесен с использованием нескольких ракет. О характере нанесенного ущерба он не сообщил.

Ранее иранские СМИ уже сообщали об американских авиаударах по иранскому острову Кешм, портам Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, расположенных в районе Ормузского пролива. Кроме того, взрывы прогремели в индустриальном городе Ахваз на юго-западе страны и аэропорту города Ираншехр в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Накануне вечером в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщили, что американские военные в четверг начали очередные удары по целям на территории Ирана.

"В 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск) войска США начали новую серию ударов по Ирану. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала ", - говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Хроника 28 февраля – 17 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Бушир военные базы США удары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Штаты атаковали иранские военные базы в городе Бушир

Axios пишет, что Сенат США поддержит законопроект об усилении санкций против РФ

Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем

 Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесен из-за техпроблем

США нанесли авиаудары по иранскому острову Кешм

Взрывы произошли на юге Ирана после заявления США о возобновлении ударов

 Взрывы произошли на юге Ирана после заявления США о возобновлении ударов

США вновь приступили к ударам по Ирану

 США вновь приступили к ударам по Ирану

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

 Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

 Египет введет цифровые визы для туристов в Каире с августа

Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

 Китайская провинция Хайнань запретит продажу автомобилей с ДВС к 2030 году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3171 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10564 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов