Средства ПВО Кувейта отражают атаку иранских ракет и беспилотников

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку иранских ракет и беспилотников, сообщает генеральный штаб армии стран.

"Кувейтские средства ПВО в настоящее время отвечают на угрозы вражеских ракет и беспилотников", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что звуки воздушных взрывов вызваны перехватом вражеских целей. Кувейтские военные призывают население соблюдать меры безопасности.