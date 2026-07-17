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Президент США обвинил Китай в попытках повлиять на американские выборы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китай неоднократно пытался повлиять на результаты выборов в США, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

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"В 2018 году Китай старался повлиять на промежуточные выборы, в 2020 году - на президентские", - сказал он в ходе телеобращения к американцам.

По мнению Трампа, Пекин таким образом стремился добиться его поражения на выборах. "Они хотели, чтобы я проиграл в 2020 году", - отметил президент США, который на выборах 2020 года не смог добиться переизбрания, проиграв Джо Байдену.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что получил данные, указывающие на то, что некоторые сотрудники американских разведслужб скрывали от руководства США данные, указывавшие на иностранное вмешательство в выборы.

США Дональд Трамп Китай выборы
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