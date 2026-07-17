Трамп заявил, что США одерживают крупную победу над Ираном

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Армия США наносит крупное поражение Ирану, и результаты этих действий скоро будут видны, завил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"Мы одерживаем мощную победу над Ираном. Скоро будут видны результаты этого", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.

Ранее Штаты возобновили удары по Ирану. Так, в ночь на пятницу исламская республика подверглась очередной атаке. Сообщалось об ударах по военным базам в городе Бушир, острову Кешм, портам Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, расположенным в районе Ормузского пролива. Кроме того, взрывы прогремели в индустриальном городе Ахваз на юго-западе страны и аэропорту города Ираншехр в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Иран этой ночью атаковал американскую военную базу в Бахрейне, в армии Кувейта заявили об отражении иранской воздушной атаки.