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В посольстве КНР заявили, что Пекин никогда не вмешивался в выборы в США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов в США, заявили в пятницу в посольстве КНР в Вашингтоне.

"Китай всегда придерживался принципа, согласно которому нельзя вмешиваться во внутренние дела других стран", - говорится в заявлении дипмиссии, выдержки из которого приводит телеканал CBS News.

В китайском посольстве подчеркнули, что "выборы в США - это внутренние дела этой страны". "И результаты выборов определяет американский народ. Китай никогда не влиял на выборы президента США и не собирается делать это в будущем", - отметили дипломаты.

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к согражданам в пятницу обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в США. Также он пообещал принять меры, чтобы защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства.

Китайская сторона распространила свое заявление незадолго до выступления Трампа. Американские СМИ заранее передавали информацию о его примерном содержании.

США КНР посольство вмешательство в выборы
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