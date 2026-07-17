Силы CENTCOM завершили очередную серию ударов по Ирану

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы успешно завершили очередную серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские истребители, беспилотники и военные корабли применили высокоточные боеприпасы, поразившие десятки иранских военных целей, таких как объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, военная логистическая инфраструктура и морские объекты. Это была шестая ночь подряд, в течение которой США наносили удары по Ирану", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что "по указанию главнокомандующего, силы CENTCOM продолжают ослаблять иранский военный потенциал и привлекает Иран к ответственности за недавние нападения на коммерческое судоходство".

В ночь на пятницу Иран подвергся очередной американской атаке. Сообщалось об ударах по военным базам в городе Бушир, острову Кешм, портам Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, расположенным в районе Ормузского пролива. Кроме того, взрывы прогремели в индустриальном городе Ахваз на юго-западе страны и аэропорту города Ираншехр в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Иран этой ночью атаковал американскую военную базу в Бахрейне, в армии Кувейта заявили об отражении иранской воздушной атаки, Минобороны Катара сообщило об иранском ракетном обстреле.