Трамп поручил рассекретить документы об иностранном вмешательстве в американские выборы

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что поручил рассекретить доказывающие иностранное вмешательство документы об уязвимостях в системе американских выборов и факты сокрытия таких случаев спецслужбами.

"Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации очень важных данных разведки, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре", - заявил Трамп.

По его словам, данные, свидетельствующие о "беспрецедентном кошмаре в сфере безопасности выборов", спецслужбы не раскрывали ни ему, ни Конгрессу.

"Те, кто ответственен за то, чтобы бить тревогу, вместо этого держали всю информацию в секрете и скрывали ее. Они не раскрыли ее ни мне как президенту, ни кому-либо еще, и, насколько нам известно, не проинформировали Конгресс", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что "представители глубинного государства" занимались тем, чтобы "активно подавлять и преуменьшать информацию о масштабах зловещего вмешательства Китая в выборы, скрывая это от президента и американского народа".

Кроме того американский лидер поручил властям расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов.

"Поручаю управлению директора Национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, почему эта чрезвычайно важная информация была скрыта, уволить причастных к сокрытию и, если будут основания, предъявить им обвинения", - сказал Трамп.

Трамп не в первый раз высказывается касательно выборов. Он неоднократно призывал Конгресс США одобрить законопроект Save America Act, предусматривающий в том числе введение более жестких правил проведения выборов в стране, и, в частности, предусматривающий введение мер, призванных убедиться, что пришедшие проголосовать - действительно граждане США.

Еще год назад республиканец Трамп в очередной раз обвинял своих предшественников президентов-демократов Джо Байдена, и Барака Обаму, а также экс-госсекретаря Хилари Клинтон в попытках фальсификации президентских выборов в 2016 и 2020 годах.

На президентских выборах 2024 года Трамп, как позже неоднократно заявлял, одержал "убедительную победу", получив 312 голосов выборщиков, в то время как его оппонент от Демократической партии вице-президент США Камала Харрис - 226. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо было набрать 270 голосов.