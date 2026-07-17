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Трамп пообещал защитить избирательную систему США от иностранного вмешательства

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры по защите американской избирательной системы от вмешательства из-за рубежа.

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"Наша система проведения выборов в очень плохом состоянии. И мы будем решать эту проблему", - сказал Трамп в обращении к нации, посвященном, в основном, теме попыток других стран повлиять на результаты голосований в США.

Среди прочего Трамп отметил, что его администрация проинформирует губернаторов и конгрессменов о выявленных уязвимостях их систем проведения выборов.

Президент в очередной раз призвал Конгресс проголосовать за законопроект Save America, который предусматривает, в частности, более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений - обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в США.

"Единственная причина, по которой кто-то может выступать против этого законопроекта - это стремление жульничать на выборах", - считает Трамп.

Он назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.

"Китай и многие другие уже пытались вмешаться в наши выборы", - сказал американский президент.

США Дональд Трамп выборы иностранное вмешательство
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