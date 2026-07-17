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Власти Техаса сообщили о гибели двух человек в результате наводнений

Власти Техаса сообщили о гибели двух человек в результате наводнений
Наводнение в городе Комфорт, штат Техас, 16 июля 2026 года
Фото:The Austin American-Statesman via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Техасе, вызванных проливными дождями, сообщает CBS News со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

По его данным, один мужчина погиб в районе Комфорта, второй - недалеко от Ювалде. Эбботт призвал жителей избегать паводковых вод и подниматься на возвышенности при возникновении угрозы.

Губернатор сообщил, что спасатели провели более 230 операций, эвакуировав людей из домов и затопленных автомобилей. В Ювалде полиция рекомендовала жителям, проживающим вблизи реки Леона, покинуть низменные участки из‑за угрозы резкого подъема воды.

По информации Национальной метеорологической службы США, в Ювалде с начала недели выпало около 22 дюймов осадков (примерно 56 см). В отдельных районах штата уровень осадков превысил два фута (около 61 см), местами дождь шёл со скоростью до трёх дюймов в час (около 7,6 см/ч).

Эбботт уточнил, что к ликвидации последствий привлечены около 2,3 тыс. сотрудников экстренных служб. В распоряжении спасателей находятся более 85 лодок, 21 воздушное судно и свыше 200 автомобилей повышенной проходимости.

Техас США
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