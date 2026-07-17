Премьер Грузии заявил о падении доверия грузинского народа к Евросоюзу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что доверие грузинского народа к Европейскому союзу (ЕС) падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии.

"Грузинский народ видит, что европейская бюрократия враждебно настроена к нему. Эта враждебность выражается в конкретных шагах. К сожалению, такое отношение к Грузии и грузинскому народу отражается и на доверии к Европейскому союзу", - сказал он в эфире телекомпании "Имеди".

Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что отношения между Грузией и ЕС испортились в 2022 году, когда европейские бюрократы за кулисами требовали от грузинских властей ввести санкции против России и включиться в военные действия против нее.

В 2024 году в Евросоюзе объявили о приостановке политического диалога с грузинскими властями.