Лидер демократов в Сенате США связал обращение Трампа с промежуточными выборами в Конгресс

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер полагает, что сделанные президентом Дональдом Трампом в обрашении к нации заявления об уязвимости электорального процесса связаны с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.

"Вместо того, чтобы изменить свою политику, он работает над манипуляциями с промежуточными выборами еще до того, как будет подан хотя бы один голос. Мы ему не позволим", - говорится в заявлении Шумера, которое цитирует The Hill.

Сенатор, согласно публикации, назвал выступление Трампа "жалкой попыткой" отрицать поражение на президентских выборах 2020 года, отметив, что президент-республиканец сделал жизнь американцев дороже и подверг их опасности "ненужной войной".

Ранее Трамп в своем обращении к нации в ночь на пятницу сообщил, что поручил рассекретить доказывающие иностранное вмешательство документы об уязвимостях в системе американских выборов и факты сокрытия таких случаев спецслужбами. Он также пообещал принять меры по защите системы проведения выборов в США от вмешательства из-за рубежа.

Он назвал очень важными промежуточные выборы в Конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.