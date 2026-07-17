Губернаторы-демократы обвинили Трампа в попытке "подрыва выборов"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - После выступления президента США Дональда Трампа об иностранном вмешательстве в выборы и уязвимости электорального процесса губернаторы-демократы 24 штатов обвинили его в попытке подорвать выборы, передает CNN.

"Вызывает глубокую тревогу тот факт, что президент Трамп продолжает пытаться подорвать свободные и справедливые выборы", - цитирует телеканал заявление губернаторов, опубликованное на сайте Ассоциации губернаторов-демократов.

Они подчеркивают, что "готовы дать отпор администрации Трампа и остановить любые незаконные посягательства на конституционное право каждого американца на голосование".

По словам губернаторов, выборы в стране неоднократно доказывали свою безопасность. "Эти нападки направлены на запугивание и подавление избирателей", - убеждены они.

Ранее Трамп в своем обращении к нации в ночь на пятницу заявил, что поручил рассекретить доказывающие иностранное вмешательство документы об уязвимостях в системе американских выборов и факты сокрытия таких случаев спецслужбами. Он также пообещал принять меры по защите системы проведения выборов в США от вмешательства из-за рубежа.

Президент в очередной раз призвал Конгресс проголосовать за законопроект Save America, который предусматривает, в частности, более жесткие меры по контролю за выборами. Одно из центральных предлагаемых нововведений - обязать все штаты требовать от людей на избирательных участках предъявления документов, подтверждающих, что у них есть право голосовать в США.

Он назвал очень важными промежуточные выборы в конгресс, запланированные на ноябрь 2026 года, и подчеркнул, что будет стремиться оградить их от попыток иностранного вмешательства.