Новый посол РФ в Сухуме Гладков вручил президенту Абхазии верительные грамоты

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Новый посол России в Сухуме Вячеслав Гладков вручил президенту Абхазии Бадре Гунбе верительные грамоты. Церемония состоялась в администрации главы республики в пятницу утром.

"Нас искренне радует, что дипломатическое представительство России в Абхазии возглавил опытный государственный деятель", - сказал Гунба, обращаясь к новому послу.

Он выразил надежду, что знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов Гладкова будут способствовать дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений.

По словам Гунбы, Абхазию и Россию связывают прочные узы дружбы, союзничества и взаимного доверия.

"Наши отношения основаны на общей истории уважения, взаимной поддержки, стремлении обеспечить безопасность, устойчивое развитие, благополучие наших народов. Российская Федерация оказывает республике всестороннюю поддержку по линии государственного суверенитета, обеспечения безопасности. Мы высоко ценим эту помощь, которая способствует устойчивому росту республики и повышению благосостояния граждан Абхазии", - добавил президент.

Гладков был назначен послом России в Абхазии указом президента РФ Владимира Путина от 26 июня 2026 года. Гладков сменил в должности посла в Абхазии Михаила Шургалина.

Путин 13 мая принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области и назначил врио главы региона Александра Шуваева. Гладков возглавлял Белгородскую область с 18 ноября 2020 года.