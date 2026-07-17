МИД Китая отверг обвинения Трампа во вмешательстве Пекина в американские выборы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайская сторона считает ложными обвинения президента США Дональда Трампа о якобы попытках Пекина повлиять на американские выборы, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на МИД КНР.

"Китай в этом не заинтересован и никогда не вмешивался в выборы в США", - сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, заявления американского лидера являются "абсолютной ложью". Он также призвал США способствовать развитию двусторонних отношений, а не пытаться "использовать Китай в качестве темы для предвыборной кампании".

Согласно изданию The Global Times, Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин "призывает США задуматься над своим собственным поведением и прекратить выдвигать безосновательные обвинения в адрес Китая".

Трамп в ходе обращения к согражданам в пятницу обвинил Китай в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в США. Также он пообещал принять меры, чтобы защитить избирательную систему страны от иностранного вмешательства.